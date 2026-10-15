Selon le Financial Times, des sociétés de capital-investissement étudient des opportunités d'acquisition concernant l'activité européenne d'emballage d'International Paper

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(Ajout de précisions aux paragraphes 4 et 5, et d'une mention au paragraphe 6)

Les sociétés de capital-investissement Lone Star et Atlas Holdings étudient actuellement des offres distinctes pour racheter l'activité européenne d'emballage d'International Paper, « IP.N », dont la valeur pourrait être inférieure à 6 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

L'action du fabricant de papier et d'emballages a progressé d'environ 7 %.

Une vente signifierait l'abandon du projet d'International Paper, annoncé par en janvier,visant à se scinder en deux sociétés cotées en bourse par le biais d'une scission de son activité européenne d'emballage .

International Paper, qui représente environ un tiers du marché nord-américain de l’emballage en carton ondulé, est confrontée à une demande en berne en raison de la faiblesse des dépenses de consommation et du marché immobilier.

L’année dernière, la société a finalisé le rachat, pour 7,2 milliards de dollars, de son concurrent londonien DS Smith.

Elle a indiqué en janvier que la nouvelle société d’emballage pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique regrouperait les activités issues de DS Smith et d’International Paper dans la région, et qu’elle devrait être cotée aux bourses de Londres et de New York.

International Paper et Atlas Holdings n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Lone Star a refusé de s’exprimer.

En juillet, la société n’a pas répondu aux attentes d es de Wall Street concernant son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices annuels, dans le cadre de la restructuration de ses activités.