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Selon le Financial Times, Blackstone cherche à vendre plus de 2 milliards de dollars de participations dans des fonds privés
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone Inc BX.N cherche à vendre plus de 2 milliards de dollars de participations qu'elle détient dans des fonds d'investissement privés, a rapporté lundi le Financial Times, dans le cadre d'une opération qui mettrait à l'épreuve l'intérêt des investisseurs pour les actifs de capital-investissement plus anciens.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs basé à New York commercialise actuellement un titre adossé à des fonds (CFO) qui regrouperait des participations dans des fonds de rachat par endettement sous forme d'obligations destinées à être vendues à des investisseurs, notamment des assureurs, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier.

Blackstone et Jefferies, qui conseille sur l'opération selon l'article, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Ils ont également refusé de commenter auprès du FT ou n'ont pas répondu à la demande de commentaires du journal, précise l'article.

Cette vente potentielle intervient alors que les sociétés de capital-investissement peinent à se désengager de leurs investissements et à restituer des liquidités aux investisseurs, le secteur des rachats d'entreprises détenant environ 4.000 milliards de dollars d'actifs invendus, rapporte le FT.

Les groupes de capital-investissement ont particulièrement du mal à se défaire des investissements réalisés entre 2020 et 2022, lorsque les taux d'intérêt étaient proches de zéro, selon le FT.

Cette transaction générerait des liquidités pour les investisseurs d'un fonds géré par Blackstone Strategic Partners, la division de la société qui investit dans les fonds d'autres groupes de capital-investissement, a rapporté le FT.

Toutefois, Blackstone pourrait encore décider de ne pas donner suite à la titrisation et pourrait plutôt chercher à céder ses participations sur le marché secondaire, ajoute l'article.

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