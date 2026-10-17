 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Financial Times, Anthropic propose à Blackstone un rendement à deux chiffres dans le cadre d'un accord de financement dans le secteur des semi-conducteurs
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 02:56

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic propose à Blackstone BX.N un rendement supérieur à 10 % pour financer sa dernière opération dans le domaine des puces électroniques, a rapporté vendredi le Financial Times.

Les fonds de Blackstone investiraient 9 milliards de dollars dans la dette garantie par les loyers versés par Anthropic sur cinq ans au titre de la location de ces puces, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

BLACKSTONE
106,640 USD NYSE -2,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,64 +3,74%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Or
4 164,67 0,00%
EUR/USD SPOT
1,12392 0,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank