Selon le Financial Times, Anthropic propose à Blackstone un rendement à deux chiffres dans le cadre d'un accord de financement dans le secteur des semi-conducteurs

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Anthropic propose à Blackstone BX.N un rendement supérieur à 10 % pour financer sa dernière opération dans le domaine des puces électroniques, a rapporté vendredi le Financial Times.

Les fonds de Blackstone investiraient 9 milliards de dollars dans la dette garantie par les loyers versés par Anthropic sur cinq ans au titre de la location de ces puces, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.