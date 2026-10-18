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Selon le Financial Times, Accenture envisagerait de céder ses activités en Chine pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 12:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions)

Le cabinet de conseil en informatique Accenture ACN.N envisage de vendre ses activités chinoises pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

* Accenture a mandaté JPMorgan JPM.N pour mener une analyse stratégique de ses activités en Chine après avoir reçu, au cours de l'année écoulée, des manifestations d'intérêt non sollicitées concernant cette division, ajoute l'article.

* Accenture et JPMorgan n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

* Le processus de cession devrait susciter l’intérêt de groupes de capital-investissement et d’un petit nombre d’acquéreurs stratégiques, précise l’article.

* Accenture pourrait choisir de conserver une participation minoritaire significative dans cette activité, ajoute l’article.

* Selon son site web, les activités d’Accenture dans la « Grande Chine » couvrent Taïwan, Hong Kong et la Chine continentale.

* Le cabinet de conseil a récemment prévu une croissance de son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2027 comprise entre 3% et 6%, un chiffre supérieur aux estimations des analystes.

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