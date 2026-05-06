Selon le directeur général, les droits de douane entraîneront une perte de 5,9 milliards de dollars sur le bénéfice d'exploitation annuel de Volkswagen

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Les droits de douane pèsent à hauteur de 5 milliards d'euros (5,88 milliards de dollars) par an sur le résultat d'exploitation du géant automobile allemand Volkswagen VOWG.DE , a déclaré mercredi le directeur général du groupe, Oliver Blume, lors d'un événement à Barcelone.

Blume n'a pas précisé s'il faisait référence aux droits de douane actuels ou à la hausse des droits de douane de 15% à 25% sur les importations de voitures et de camions en provenance de l'Union européenne, brandie comme une menace par le président américain Donald Trump la semaine dernière.

(1 dollar = 0,8511 euro)