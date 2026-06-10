Selon le directeur général, la plupart des retraits du fonds de crédit privé Ares provenaient de l'extérieur des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

La plupart des demandes de retrait d'un fonds de crédit privé destiné aux fortunés et géré par le gestionnaire d'actifs alternatifs Ares ARES.N provenaient de l'extérieur des États-Unis, a déclaré mercredi son directeur général .

« Nous avons reçu 11 % de demandes de rachat. Elles provenaient de moins de 5 % de nos investisseurs. Elles concernaient principalement de petites institutions et des family offices, et non des investisseurs américains », a déclaré Michael Arougheti lors de la conférence Morgan Stanley U.S. Financials à New York.

La société avait précédemment indiqué que ces demandes provenaient de « certaines zones géographiques ».

Les particuliers fortunés ont retiré plus d’argent qu’ils n’en ont placé dans des véhicules de crédit privés gérés par plusieurs gestionnaires d’actifs au début de cette année, alors que des craintes circulaient concernant la transparence, les normes de crédit et la manière dont les entreprises de logiciels, qui empruntaient massivement auprès de prêteurs directs, allaient faire face aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

M. Arougheti a déclaré que cette expérience lui avait donné « la certitude que les marchés allaient surmonter cette épreuve ».