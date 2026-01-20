Selon le directeur général de U.S. Bancorp, le plafonnement des cartes de crédit imposé par Trump nuira aux clients et à l'économie

Le directeur général de U.S. Bancorp

USB.N Gunjan Kedia a déclaré mardi que le plafond de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit proposé par le président Donald Trump aurait un impact sévère sur ses clients.

"Nous estimons que plus de 90 % de nos clients subiraient un impact négatif s'il y avait un plafond général de 10 % sur les taux d'intérêt des cartes de crédit. L'impact sur 50 % des clients sera écrasant, tout comme pour l'économie", a déclaré M. Kedia aux analystes lors d'une conférence téléphonique.