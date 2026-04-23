Selon le directeur général de Blackstone, les fonds ont été conçus en tenant compte des cycles de crédit

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Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, Blackstone BX.N , a conçu ses fonds en tenant compte de l'évolution des marchés du crédit, a déclaré jeudi son président-directeur général, alors que la société a annoncé des bénéfices en hausse malgré les inquiétudes des investisseurs au sujet de la dette privée.

"Nous pensons que nous nous dirigeons vers une période de baisse des taux de base une fois que nous aurons surmonté l'impact de la guerre en Iran", a déclaré Stephen Schwarzman aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

"Nous nous attendons également à ce que les défauts de paiement augmentent après avoir atteint des niveaux historiquement bas, comme nous l'avons indiqué précédemment", a-t-il ajouté.

"Mais nous avons conçu nos fonds en tenant compte de ces cycles, avec un faible effet de levier, une forte génération de revenus courants et l'équivalent de réserves significatives pour les pertes potentielles futures, et nous restons très confiants dans notre capacité à continuer à obtenir un rendement supérieur sur les marchés liquides au fil du temps."