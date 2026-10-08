Selon le CMS, 71% des adhérents au programme Medicare Advantage couvrant les médicaments sur ordonnance seront inscrits à des formules notées 4 étoiles ou plus en 2027

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Les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) ont indiqué jeudi qu'environ 71% des adhérents aux régimes de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage bénéficient actuellement de contrats qui obtiendront une note de quatre étoiles ou plus en 2027.

Les CMS ont également précisé qu'environ 37% des contrats de couverture des médicaments sur ordonnance Medicare Advantage qui seront proposés en 2027 ont obtenu une note globale de quatre étoiles ou plus.