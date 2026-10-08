Selon le CMS, 71 % des adhérents au programme Medicare Advantage couvrant les médicaments sur ordonnance bénéficieront en 2027 d'un contrat noté 4 étoiles ou plus.

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS) ont déclaré jeudi qu’environ 71 % des adhérents aux régimes de médicaments sur ordonnance Medicare Advantage bénéficient actuellement de contrats qui obtiendront quatre étoiles ou plus en 2027.

L'agence attribue des notes sous forme d'étoiles aux régimes Medicare Advantage et aux régimes de médicaments sur ordonnance sur une échelle de un à cinq, cinq étoiles représentant la meilleure qualité.

Les CMS ont également indiqué qu’environ 37 % des contrats de couverture des médicaments sur ordonnance Medicare Advantage qui seront proposés en 2027 ont obtenu une note globale de quatre étoiles ou plus.

Ces notations ont pour but d’aider les bénéficiaires à comparer les régimes en fonction de critères tels que la satisfaction des clients, l’accès aux soins et la prise en charge des maladies chroniques.

Les notations de 2027 seront affichées pendant la période d’inscription ouverte à Medicare, qui s’étend du 15 octobre au 7 décembre, et auront une incidence sur les primes de qualité Medicare Advantage de 2028.

Les régimes ayant obtenu les meilleures notes reçoivent des primes gouvernementales plus importantes, pouvant atteindre plusieurs centaines de millions de dollars pour les assureurs.