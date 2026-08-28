Selon le BLS, les États-Unis ont créé 79.000 emplois de moins au cours des 12 mois jusqu'en mars

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L'économie américaine aurait créé 79.000 emplois de moins au cours des 12 mois clos en mars que ce qui avait été estimé précédemment, a indiqué vendredi le gouvernement.

Cette estimation préliminaire de la révision annuelle de référence des données sur l'emploi, très suivies, publiées par le Bureau of Labor Statistics (BLS) du ministère du Travail, intervient quelques semaines après l'annonce d'une baisse inattendue de l'emploi en juillet.

Le rythme de création d’emplois aux États-Unis est déjà en baisse depuis deux ans, en partie en raison d’un ralentissement de la demande de main-d’œuvre de la part des entreprises, qui restent dans l’incertitude quant aux perspectives économiques et se demandent si l’essor de l’intelligence artificielle leur permettra de remplacer leurs salariés par des outils technologiques. Par ailleurs, le vivier de main-d’œuvre disponible s’est réduit en raison des départs à la retraite et de la politique répressive menée par le président Donald Trump en matière d’immigration.