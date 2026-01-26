Selon le bailleur DAE, les retards de production d'avions sont imputables aux motoristes et aux petits fournisseurs

Le directeur du loueur d'avions Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Capital a déclaré que les plus grands problèmes qui freinent la fabrication d'avions à réaction concernent les fabricants de moteurs et d'autres petits fournisseurs.

"Il n'y a tout simplement pas de moyen facile de réconcilier les raisons pour lesquelles nous en sommes toujours là par rapport à avant en termes de temps nécessaire pour fabriquer quelque chose, livrer quelque chose ou accepter de s'engager à le faire", a déclaré Firoz Tarapore lors de la conférence sur l'économie des compagnies aériennes.