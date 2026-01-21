Selon la TSA, 6 % des voyageurs aériens américains ne respectent pas les règles en matière d'identification, alors que la nouvelle taxe de 45 dollars entrera en vigueur le 1er février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

Le haut responsable de l'Administration de la sécurité des transports a déclaré mercredi qu'environ 6 % des voyageurs aériens américains ne présentent pas de pièces d'identité conformes aux normes fédérales plus strictes, alors que l'agence s'apprête à faire payer 45 dollars aux passagers dépourvus de pièces d'identité renforcées pour accéder aux vols à partir du 1er février.

En mai 2025, la TSA a commencé à appliquer les normes connues sous le nom de "REAL ID", mais a donné des avertissements et a procédé à des contrôles renforcés pour les passagers ne présentant pas les nouvelles pièces d'identité. La TSA a annoncé la nouvelle taxe en décembre, invitant les passagers qui n'ont pas de REAL ID à s'en procurer ou à payer la taxe avant d'arriver à l'aéroport. Le montant de 45 dollars couvre les déplacements pendant une période de 10 jours.

L'administratrice adjointe de la TSA, Ha Nguyen McNeil, a déclaré lors d'une audition à la Chambre des représentants des États-Unis que le taux de conformité s'était légèrement amélioré, passant d'environ 93 % l'année dernière à 94 % aujourd'hui. Elle a également indiqué que l'administration Trump avait décidé d'augmenter les frais de 18 à 45 dollars après avoir réévalué les coûts liés au traitement des voyageurs sans "REAL ID".

Il y a environ 2,5 millions de voyageurs aériens quotidiens aux États-Unis.

McNeil a déclaré que cette taxe visait à couvrir les coûts de traitement des personnes dépourvues d'une pièce d'identité acceptable et à "s'assurer qu'elles ne constituent pas une menace pour notre espace aérien".

Les 45 dollars ne sont pas remboursables et les voyageurs peuvent mettre jusqu'à 30 minutes pour payer la taxe et passer la sécurité s'ils ne paient pas avant d'arriver à l'aéroport. Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas tenus de présenter une pièce d'identité au contrôle de sécurité de l'aéroport. La plupart des voyageurs utilisent des permis de conduire délivrés par l'État qui répondent aux exigences, mais les passeports délivrés par n'importe quel gouvernement sont également acceptés, tout comme d'autres formes de pièces d'identité, , y compris les cartes de résident permanent, les cartes d'identité du ministère de la Défense et les cartes de voyageur de confiance du ministère de la Sécurité intérieure.

L'année dernière, le Congrès a approuvé de nouvelles normes fédérales plus strictes pour la délivrance des cartes d'identité, mais l'application de ces normes a été repoussée à plusieurs reprises. Les personnes ont également besoin de ces cartes d'identité pour visiter un bâtiment fédéral.

La loi de 2005 a mis en œuvre la recommandation de la commission du 11 septembre 2001 invitant le gouvernement américain à fixer des normes pour la délivrance des sources d'identification, telles que les permis de conduire. La loi fixe des normes minimales de sécurité pour la délivrance et la production des permis.