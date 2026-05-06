Selon la société suisse K+N, le processus de remboursement des droits de douane américains se déroule "plus facilement" que prévu

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La procédure en ligne permettant de demander le remboursement des paiements de droits de douane américains jugés illégaux par la Cour suprême se déroule "plus facilement" que prévu, a déclaré un expert en douane américain chez le transitaire Kuehne und Nagel KNIN.S .

Les entreprises avaient exprimé leurs inquiétudes quant à la fiabilité du système, qui a été lancé le mois dernier après que la plus haute juridiction américaine a invalidé les droits de douane généralisés imposés par l'administration Trump l'année dernière. Cette décision a permis aux importateurs de demander jusqu'à 166 milliards de dollars de remboursements.

* K+N aide ses clients à mettre en forme les informations requises dans des tableaux de données, à les télécharger sur le portail en ligne des douanes américaines et à suivre l'évolution de la situation. L'entreprise propose également des services de conseil aux clients pour les accompagner dans le processus.

* "Les résultats ont été très positifs, presque étonnamment positifs", a déclaré à Reuters Greg Tompsett, vice-président senior de la division douanière américaine de K+N. "Nous avons bénéficié d’une bonne fonctionnalité et avons pu soumettre les demandes au nom de nos clients."

* Un porte-parole de K+N a indiqué que des milliers de ses clients avaient déjà déposé des demandes de remboursement, ce qui représente la grande majorité des clients de la société suisse important aux États-Unis.

* M. Tompsett a ajouté que les clients avaient également exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de faire l'objet d'un examen plus approfondi des déclarations soumises l'année dernière.

* "De nombreux changements ont eu lieu l'année dernière à un rythme sans précédent", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il fallait "avoir confiance en l'exactitude de tout ce que l'on a déclaré".

* L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) a estimé lundi que les premiers remboursements électroniques commenceraient dès le 12 mai.