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Selon la SMMT, les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni devraient atteindre près de 2,1 millions d'unités en 2026
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les immatriculations de voitures neuves, les perspectives pour 2027, les ventes de Tesla, des commentaires et du contexte)

Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni devraient atteindre près de 2,1 millions d'unités en 2026, a déclaré mardi la Society of Motor Manufacturers and Traders, la part des véhicules zéro émission étant inférieure aux prévisions précédentes en raison d'une demande atone au premier trimestre.

Les perspectives de vente pour le secteur ont été revues à la hausse, passant d'environ 2,05 millions d'unités, ce qui témoigne d'un regain de confiance et d'une demande soutenue pour les voitures neuves en Grande-Bretagne, malgré les risques liés à la guerre en Iran.

Le marché des voitures neuves a progressé de 24% le mois dernier par rapport à l'année précédente pour atteindre 149.247 immatriculations, selon les données de la SMMT, reflétant un rebond après un mois d'avril exceptionnellement faible l'année dernière .

La part des véhicules zéro émission dans les prévisions de ventes pour 2026 a été ramenée à 26,8%, contre 28,5% précédemment, car l'intérêt accru pour les véhicules électriques suscité par la hausse des prix du carburant pourrait être tempéré par les inquiétudes liées à l'inflation, aux coûts énergétiques et à la pression sur le budget des ménages, a déclaré la SMMT.

L'organisme professionnel prévoit que le marché britannique des voitures neuves atteindra 2,12 millions d'unités en 2027, les véhicules électriques à batterie représentant 32% des immatriculations, soit encore environ six points de pourcentage en dessous de l'objectif fixé pour les véhicules zéro émission.

Les véhicules zéro émission comprennent les véhicules électriques à batterie, les véhicules à pile à combustible à hydrogène et d'autres modèles ne produisant aucune émission d'échappement.

Mike Hawes, directeur général de la SMMT, a appelé à une révision de la transition écologique afin d’aligner la politique sur les réalités du marché, car “le coût croissant de la mise en conformité menace de limiter le choix des consommateurs, la décarbonisation globale et la compétitivité du secteur”, ce qui pourrait nuire à l’attractivité de la Grande-Bretagne en tant que marché automobile et pôle de fabrication.

Les ventes de voitures neuves de Tesla au Royaume-Uni ont augmenté de 62% en glissement annuel pour atteindre 831 unités en avril, selon la SMMT. Les données publiées mardi par New Automotive ont également montré une hausse similaire des chiffres de Tesla au Royaume-Uni.

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