Selon la FAA, la première phase de la réforme du contrôle aérien américain coûtera 16 milliards de dollars

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Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré que la première phase d'un plan ambitieux visant à moderniser le contrôle du trafic aérien coûterait plusieurs milliards de plus que le montant approuvé par le Congrès.

L'année dernière, le Congrès avait approuvé une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour les réformes du contrôle aérien, dont 9 milliards pour la modernisation du trafic aérien et 3,5 milliards pour la construction d'infrastructures. “La première phase coûte 16 milliards de dollars”, a déclaré M. Bedford lors d'une audition devant une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis, précisant que la FAA comblait ce déficit à partir de son budget dédié aux infrastructures et aux équipements. La FAA souhaite obtenir 10 milliards de dollars supplémentaires pour la deuxième phase du projet.