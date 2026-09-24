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Selon la FAA américaine, des messages d'erreur sur un circuit de télécommunications ont entraîné le passage au système de secours dimanche
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 00:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires, des citations de Bedford, du contexte; aucune réaction immédiate de la part de L3Harris dans les paragraphes 3 à 11)

par David Shepardson

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a déclaré qu'une série de messages d'erreur sur un circuit de télécommunications avait conduit l'agence, dimanche, à basculer sur une ligne de fibre optique de secours avant qu'une panne ne perturbe des milliers de vols le long de la côte Est.

La FAA a indiqué que son sous-traitant L3Harris LHX.N l’avait informée de son intention de basculer sur la ligne de secours dimanche afin de commencer le dépannage du circuit dans un centre de contrôle aérien de Philadelphie, avant qu’un sous-traitant de New Jersey Transit ne sectionne accidentellement, lundi, la ligne de secours en fibre optique près de New Brunswick, dans le New Jersey.

L3Harris n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Congrès a approuvé l'année dernière une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour réformer le contrôle aérien, mais ce projet revêt désormais un caractère d'urgence depuis que cette panne majeure des télécommunications a paralysé le trafic le long de la côte Est pendant plusieurs heures et perturbé des milliers de vols.

Lundi, environ 9 500 vols américains ont été retardés ou annulés après que la FAA a été contrainte de suspendre pendant plusieurs heures les atterrissages vers les aéroports de New York, Philadelphie, Boston et Washington.

Cela a entraîné l’interruption des vols à l’arrivée dans les principaux aéroports le jour même où 130 dirigeants mondiaux et des dizaines de ministres arrivaient à New York pour la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies.

«Nous devons nous débarrasser de l’ancien système», a déclaré mercredi l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, aux journalistes lors d’un événement à Washington. «Lorsqu’il tombe en panne, nous ne disposons tout simplement pas de la redondance dont nous bénéficierions si nous avions une architecture moderne.»

M. Bedford a estimé que la modernisation coûterait au total 27 milliards de dollars. En comptant les fonds provenant d’autres comptes, le Congrès doit approuver une enveloppe supplémentaire de 10,5 milliards de dollars pour ce projet.

La FAA a besoin d’un système de télécommunications moderne s’appuyant sur un réseau existant, tel que celui de Verizon

VZ.N ou d’AT&T T.N , a précisé M. Bedford.

Le remplacement des câbles en cuivre obsolètes par de la fibre optique devrait être achevé d’ici septembre 2027, mais cela ne suffira pas à prévenir de futures pannes, a déclaré M. Bedford.

Ils ne disposaient pas de fonds suffisants pour répondre au besoin d’un nouveau système de télécommunications lors de la première phase du projet, « ce qui a probablement été une mauvaise décision », a déclaré M. Bedford.

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