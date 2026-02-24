 Aller au contenu principal
Selon la directrice générale d'Occidental, l'industrie a besoin d'un baril de pétrole à 70 dollars pour accroître sa production
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vicki Hollub, directrice générale d'Occidental OXY.N , a déclaré mardi que les prix du pétrole brut devaient atteindre 70 dollars le baril pour que l'industrie pétrolière puisse augmenter sa production.

La production pétrolière américaine peut être maintenue à son niveau actuel dans une fourchette de prix de 60 à 65 dollars, a déclaré Mme Hollub lors d'une conférence d'Energy Aspects à Washington.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,99 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
51,580 USD NYSE -1,68%
Pétrole Brent
71,12 USD Ice Europ -0,53%
Pétrole WTI
65,94 USD Ice Europ -0,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

