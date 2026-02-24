Selon la directrice générale d'Occidental, l'industrie a besoin d'un baril de pétrole à 70 dollars pour accroître sa production

Vicki Hollub, directrice générale d'Occidental OXY.N , a déclaré mardi que les prix du pétrole brut devaient atteindre 70 dollars le baril pour que l'industrie pétrolière puisse augmenter sa production.

La production pétrolière américaine peut être maintenue à son niveau actuel dans une fourchette de prix de 60 à 65 dollars, a déclaré Mme Hollub lors d'une conférence d'Energy Aspects à Washington.