 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'autorité de régulation italienne peut demander à Meta d'indemniser les éditeurs
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 09:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité de régulation italienne AGCOM peut demander à Meta Platforms META.O d'indemniser les éditeurs pour l'utilisation d'extraits de leurs articles d'actualité, a déclaré mardi la plus haute juridiction européenne.

“La Cour estime qu'un droit à une rémunération équitable pour les éditeurs est conforme au droit de l'Union, à condition que cette rémunération constitue une contrepartie pour l'autorisation d'utiliser leurs publications en ligne”, a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg.

Meta avait fait valoir que de telles mesures nationales étaient incompatibles avec les droits déjà accordés aux éditeurs en vertu de la législation européenne sur le droit d'auteur.

Un tribunal italien a ensuite sollicité l'avis de la CJUE.

L'affaire est la suivante: C-797/23 Meta Platforms Ireland (Rémunération équitable).

Valeurs associées

META PLATFORMS
598,8600 USD NASDAQ -1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank