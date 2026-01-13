Selon l'OMS, les taxes réduites rendent les boissons sucrées et l'alcool plus abordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour d'autres lecteurs, pas de changement dans le contenu de l'article) par Christy Santhosh

Selon deux rapports de l'Organisation mondiale de la santé, les boissons sucrées et l'alcool ne sont pas suffisamment taxés et restent abordables, ce qui rend plus difficile la lutte contre les problèmes de santé chroniques causés par ces boissons.

L'OMS a demandé à plusieurs reprises ces dernières années une augmentation des taxes sur l'alcool et les boissons sucrées, arguant que cela permettrait de réduire la consommation de ces produits qui contribuent à des maladies telles que le diabète, et de collecter des fonds à un moment où l'aide au développement se réduit et où la dette publique s'accroît.

Selon un rapport de l'OMS, les boissons sucrées **sont devenues** plus abordables dans 62 pays en 2024 qu'en 2022. Dans un autre rapport, l'agence sanitaire indique que la bière est devenue plus abordable dans 56 pays au cours de la même période.

"Les taxes sur la santé ne sont pas une solution miracle, et elles ne sont pas simples. Elles peuvent être politiquement impopulaires et susciter l'opposition d'industries puissantes qui ont les poches pleines et beaucoup à perdre, mais de nombreux pays ont montré que lorsqu'elles sont bien faites, elles constituent un outil puissant pour la santé", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. L'année dernière, l'agence sanitaire a lancé l'initiative « 3 by 35 » pour inciter les pays à augmenter les prix des boissons sucrées, de l'alcool et du tabac de 50 % au cours des dix prochaines années par le biais de la fiscalité.

L'OMS s'attend à ce que cette initiative fiscale permette de récolter 1 000 milliards de dollars d'ici 2035, en se basant sur les résultats des taxes sur la santé dans des pays comme la Colombie et l'Afrique du Sud. Les fabricants de sodas tels que Coca-Cola KO.N et PepsiCo

PEP.O , ainsi que Mondelez MDLZ.O , qui fabrique les biscuits Oreo, ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part du ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr, qui a mis en avant le programme "Make America Healthy Again", recommandant aux consommateurs d'éviter les aliments hautement transformés et de manger plus de protéines et moins de sucre pour parvenir à un régime alimentaire sain.