Selon l'OMS, l'épidémie d'Ebola au Congo a enregistré le plus grand nombre de cas au cours du premier mois parmi toutes les épidémies survenues en Afrique

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L'épidémie d'Ebola au Congo a enregistré le plus grand nombre de cas confirmés au cours du premier mois parmi toutes les épidémies d'Ebola survenues en Afrique, a déclaré mardi un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point presse. L'épidémie de Bundibugyo, en République démocratique du Congo, qui a infecté plus de 1 000 personnes et fait 267 morts, a été détectée tardivement et, selon les experts, le virus circulait déjà depuis des mois avant d'être officiellement déclaré le 15 mai. « La riposte doit s’intensifier pour suivre le rythme de l’épidémie qui prend de l’ampleur – c’est ce qui commence à se produire », a déclaré Abdirahman Mahamud, de l’OMS, lors d’une conférence de presse à Genève après son retour de Bunia, l’épicentre de l’épidémie, la semaine dernière.

Les deux plus grandes épidémies d’Ebola avant celle-ci se sont produites en Afrique de l’Ouest, en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia, où elles ont fait 11 000 morts entre 2014 et 2016, ainsi qu’une épidémie moins meurtrière au Congo en 2018. Des cas d’Ebola ont désormais été signalés dans au moins trois des camps de déplacés surpeuplés de l’est du Congo , a rapporté Reuters. Abdoulaye Wone, de l’Organisation internationale pour les migrations, a déclaré lors de la même conférence de presse qu’au moins 25 cas avaient été confirmés dans ces camps, dont 14 décès.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), plus de 20 épidémies ont été recensées en Afrique subsaharienne.