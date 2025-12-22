Selon l'ELFA, les emprunts pour l'équipement des entreprises aux États-Unis ont baissé de plus de 4 % en glissement annuel en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines ont emprunté 4,4 % de moins pour financer leurs investissements en équipements en novembre par rapport à la même période de l'année précédente, a déclaré lundi l'Equipment Leasing and Finance Association (ELFA).

Les nouveaux prêts, locations et lignes de crédit signés par les entreprises en novembre se sont élevés à 10,3 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, soit une légère baisse par rapport au mois précédent.

L'association professionnelle basée à Washington, qui suit l'activité économique dans le secteur de l'équipement évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, a déclaré que l'activité dans les trois types d'institutions a diminué en novembre.

La croissance des nouvelles transactions dans les banques a diminué de 1 % pour atteindre 4,9 milliards de dollars, tandis que les volumes des captives ont chuté de 9,3 % pour atteindre 2,9 milliards de dollars et que les indépendantes ont chuté de 12,9 % pour atteindre 1,9 milliard de dollars.

Les conditions financières restent saines, ce qui suggère que le secteur ne sera pas matériellement affecté si les coûts d'emprunt restent proches des niveaux actuels l'année prochaine, selon le rapport.

"Nous nous attendons à ce que la décision de la Fed d'abaisser le taux des fonds fédéraux de 75 points de base en 2025 soutienne la dynamique de la demande d'équipement l'année prochaine", a déclaré Leigh Lytle, présidente et directrice générale de l'ELFA.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N ainsi que les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'indice de confiance de l'Equipment Leasing & Finance Foundation, la filiale à but non lucratif de l'ELFA, reste stable à la fin de l'année à 58,3 contre 59,9 en novembre. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.