Selon l'Economic Times, la MUFG est en pourparlers pour une participation de 2,6 milliards de dollars dans la société indienne Shriram Finance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de Shriram Finance indiquant que le rapport des médias est une "spéculation" au paragraphe 6 et de l'évolution des actions au paragraphe 10)

Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T est en pourparlers avancés pour acquérir une participation de 20 % dans la société indienne de financement non bancaire Shriram Finance SHMF.NS pour 232 milliards de roupies (2,61 milliards de dollars), a rapporté mercredi l'Economic Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Un tel accord constituerait la dernière initiative en date d'une institution financière japonaise pour acquérir une participation dans une entreprise indienne, après que la branche bancaire du groupe financier rival Sumitomo Mitsui 8316.T a pris une participation de 24,2 % dans la Yes Bank

YESB.NS , basée à Mumbai.

Face au rétrécissement du marché intérieur et à des années de taux d'intérêt au plus bas, les plus grandes banques japonaises ont cherché avec enthousiasme des cibles à l'étranger pendant de nombreuses années.

MUFG - la plus grande banque japonaise en termes d'actifs - possède une participation de 23,62 % dans la banque d'investissement de Wall Street Morgan Stanley MS.N .

La banque japonaise a refusé de commenter le rapport, tandis que Shriram Finance n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Shriram Finance, dans une déclaration boursière du 30 septembre, a déclaré avoir reçu une demande des médias concernant une vente potentielle d'une participation majoritaire et a rejeté l'information comme étant de la spéculation. Elle a ajouté qu'elle n'avait connaissance d'aucune transaction ni d'aucune intention de vente de la part d'un actionnaire.

L'investissement se fera par le biais d'une émission primaire via une allocation préférentielle et n'entraînera aucune vente secondaire d'actions, a indiqué le journal, ajoutant que MUFG et Shriram Finance ont signé un accord d'exclusivité sur les négociations.

Le leader bancaire basé à Tokyo n'est toutefois pas opposé à une prise de participation plus importante dans la société, voire à une participation de contrôle, au fil du temps, selon le rapport.

Shriram Finance a fait état d'une hausse de 8,8 % en glissement annuel de son bénéfice autonome de 21,56 milliards de roupies pour le trimestre qui s'est achevé le 30 juin. Ses résultats étaient légèrement inférieurs à l'estimation moyenne des analystes de 21,91 milliards de roupies, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de Shriram Finance cotées à la Bourse nationale de l'Inde ont augmenté de 3,5 % mercredi après la publication du rapport de l'Economic Times.

(1 $ = 88,8040 roupies indiennes)