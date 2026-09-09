Selon l'autorité de régulation américaine, la société d'évaluation de solvabilité FICO augmente ses tarifs pour les emprunteurs

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(Mise à jour dans le paragraphe 7 avec une publication ultérieure sur l'utilisation de VantageScore dans les produits de crédit titrisés de Fannie et Freddie)

Bill Pulte, responsable de l’autorité fédérale américaine de régulation du logement, a déclaré mercredi que la société d’évaluation de solvabilité FICO

FICO.N maintenait indûment les coûts à un niveau élevé pour les consommateurs, ajoutant que son agence étudiait des modifications concernant l’utilisation des rapports de solvabilité afin de réduire le coût de l’emprunt.

Ces remarques, publiées sur les réseaux sociaux par Bill Pulte, directeur de l'Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency) et fidèle de Trump ayant brièvement occupé le poste de directeur par intérim du renseignement national cet été, interviennent moins de huit semaines avant les élections de mi-mandat, au cours desquelles les républicains devront faire face au mécontentement de la population face au coût de la vie.

“Il semble que FICO ne soit pas intéressé par la proposition de tarifs compétitifs, mais utilise au contraire divers moyens pour augmenter les prix imposés aux Américains. C’est tout à fait inutile”, a déclaré M. Pulte dans un message publié sur X.

FICO établit des scores de crédit chiffrés que les prêteurs utilisent pour évaluer la solvabilité des emprunteurs potentiels. Plus le score est bas, plus les coûts d’emprunt sont élevés.

Les représentants de FICO n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt cette année, M. Pulte a annoncé que les géants du crédit immobilier Fannie Mae et Freddie Mac acceptaient désormais des scores de crédit supplémentaires basés sur le modèle VantageScore 4.0, qui prend en compte le paiement des loyers et des charges, dans le but de faciliter l’accès à des prêts immobiliers abordables.

Dans des publications distinctes, M. Pulte a également indiqué que tous les produits titrisés, tels que les titres adossés à des créances hypothécaires émis par Fannie et Freddie, seraient assortis d’un VantageScore en plus des scores FICO.

M. Pulte a par ailleurs indiqué que son agence prévoyait de rencontrer cette semaine les agences d’évaluation du crédit Experian EXPN.L , Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N , et a précisé qu’il “étudiait la possibilité de n’utiliser qu’un seul rapport de crédit” afin de réduire les coûts.

Les trois agences d’évaluation du crédit n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires.