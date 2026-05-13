Selon l'AIE, l'offre mondiale de pétrole devrait chuter en dessous de la demande cette année en raison de la guerre en Iran

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L'offre mondiale de pétrole ne suffira pas à satisfaire la demande totale cette année, car la guerre en Iran perturbe gravement la production pétrolière au Moyen-Orient, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier. « Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz restant restreint, les pertes cumulées d'approvisionnement des producteurs du Golfe dépassent déjà le milliard de barils, avec plus de 14 millions de barils par jour de pétrole actuellement bloqués, ce qui constitue un choc d'approvisionnement sans précédent », a déclaré l'agence.

Son scénario de base table sur une reprise progressive du trafic dans le détroit d'Ormuz à partir du troisième trimestre, a-t-elle précisé.

Les prévisions de l'AIE laissent entendre que l'offre sera inférieure de 1,78 million de barils par jour à la demande totale en 2026, contrairement à un excédent de 410 000 barils par jour prévu dans le rapport du mois dernier et à un excédent de près de 4 millions de barils par jour dans son rapport de décembre .

L'offre baissera d'environ 3,9 millions de barils par jour en 2026 en raison de la guerre, a déclaré l'agence, un chiffre en forte baisse par rapport à ses prévisions précédentes qui tablaient sur une baisse de 1,5 million de barils par jour.

Par ailleurs, l'AIE prévoit désormais une baisse de la demande de 420 000 barils par jour cette année, contre une baisse de 80 000 barils par jour dans ses prévisions précédentes. La consommation est également sous pression en raison de la guerre, les flambées de prix entraînant une destruction de la demande et un ralentissement de la croissance économique, a-t-elle déclaré.