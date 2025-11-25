Selon l'ACEA les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 5,8% en octobre

(AOF) - Selon des données de l’ACEA, l’Association des constructeurs européens d’automobiles, les nouvelles immatriculations ont augmenté de 5,8% en octobre, dans l’Union européenne, marquant un quatrième mois consécutif de progression. Depuis le début de l’année, les ventes de véhicules particuliers neufs affichent une légère croissance de 1,4%, à 8,974 millions d’unités.
Au niveau des constructeurs, Stellantis a vu ses immatriculations s'apprécier de 6,6%, à 131 070 unités, le mois dernier. Elles sont toutefois en repli de 6%, à 1,506 million d'unités sur les dix premiers mois de l'année.
De son côté, Groupe Renault a connu un bond de ses immatriculations de 10% en octobre, à 103 408 véhicules, portant sa progression depuis le 1er janvier à 7%, pour un total de 1,018 million d'unités.
