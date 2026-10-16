Selon Kalshi, un groupe de restauration de Los Angeles a utilisé un pari de 60.000 dollars sur les Dodgers pour se couvrir contre le risque lié aux séries éliminatoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe hôtelier de Los Angeles a utilisé une transaction de 60.000 dollars sur Kalshi pour compenser la perte de chiffre d'affaires subie après l'échec des Dodgers de Los Angeles à se qualifier pour la World Series, selon la plateforme de marchés prédictifs.

Voici plus de détails:

* Le groupe, qui exploite 25 bars, dont beaucoup sont situés à proximité du Dodger Stadium, a effectué une transaction de 60.000 dollars sur Kalshi en pariant que l'équipe ne se qualifierait pas

* Cette opération a rapporté près du double de la mise initiale, a indiqué Kalshi, contribuant ainsi à compenser le manque à gagner que les bars auraient pu enregistrer grâce à des matchs de play-offs supplémentaires

* Cette transaction témoigne d’une utilisation encore modeste mais croissante des marchés de prédiction par les entreprises cherchant à se protéger contre des risques que les produits financiers classiques ne couvrent pas toujours

* Les plateformes Kalshi permettent aux utilisateurs du monde entier de négocier des contrats binaires sur des résultats dans les domaines de la politique, du sport, de l’économie et du divertissement