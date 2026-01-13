Selon JPMorgan, le plafonnement des cartes de crédit proposé par Trump nuirait aux consommateurs et à l'économie

Les dirigeants de JPMorgan avertissent que le plafond imposé par Trump pourrait limiter l'accès au crédit

L'industrie surprise par l'annonce de Trump sur les médias sociaux

JPMorgan déclare que l'annonce sur les médias sociaux était "non conventionnelle"

Les dirigeants de JPMorgan JPM.N , dont le directeur général Jamie Dimon, ont averti que le plafond de 10 % proposé par le président Donald Trump pour les taux d'intérêt des cartes de crédit nuirait gravement aux consommateurs, ajoutant leur voix à la répressioncroissante du secteur .

Trump, qui est sous pression pour répondre aux préoccupations des électeurs concernant le coût de la vie avant les élections législatives de cette année, a proposé la semaine dernière sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social le plafond pour un an à partir du 20 janvier, dans une décision surprise qui a pris le secteur au dépourvu et a fait chuter les actions des banques financières .

Le secteur s'est empressé de réfuter la proposition, en présentant de nouvelles données selon lesquelles un plafond entraînerait la perte d'accès au crédit pour des millions de ménages américains , bien que certains experts du secteur contestent leur analyse, arguant que les cartes de crédit sont très rentables et que les banques ont une marge de manœuvre pour réduire les taux.

"Ce serait très mauvais pour les consommateurs, très mauvais pour l'économie", a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan , lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mardi, ajoutant que la banque devrait modifier ses activités de manière significative etréduire le montant des crédits qu'elle propose. "Nous pensons que cette mesure aura des conséquences exactement opposées à celles souhaitées par l'administration", a déclaré M. Barnum.

Selon un autre cadre supérieur du secteur, le message de M. Trump a également pris certains fonctionnaires par surprise, et l'administration n'avait pas, à la date de lundi après-midi, pris contact avec les prêteurs pour discuter de la proposition.

Les dirigeants souhaitent organiser des réunions dans les prochains jours avec des fonctionnaires de l'administration et des législateurs afin d'expliquer les conséquences négatives d'un plafond, a déclaré cette personne. Ils ont ajouté que plusieurs législateurs des deux partis ne soutenaient pas la proposition et qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Sénat présente un projet de loi sur la question.

"Il y a si peu d'informations", a ajouté M. Barnum lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats. "Cela se produit très rapidement, d'une manière peu conventionnelle, en commençant par un message sur les médias sociaux

"Si vous vous retrouvez avec des directives non justifiées visant à changer radicalement notre activité, vous devez supposer que tout est sur la table", a déclaré M. Barnum lors d'une autre conférence téléphonique avec les journalistes, lorsqu'on lui a demandé si l'entreprise allait intenter une action en justice contre tout plafonnement des taux.

Dans une autre attaque contre l'industrie financière, M. Trump a également exprimé son soutien à Truth Social pour la réduction des frais d'utilisation des cartes de crédit.

Alors que les efforts pour sévir contre les sociétés de cartes de crédit ont échoué dans le passé, les analystes ont déclaré que les vents contraires croissants pour l'écosystème des cartes de crédit nuisaient au sentiment des investisseurs sur les valeurs financières et continueraient à peser sur les émetteurs de cartes de crédit.

L'indice KBW Bank Index .KRX , qui suit les prêteurs à grande capitalisation, était en baisse de 0,9 % dans les échanges de la matinée. Les actions de JPMorgan ont chuté de 2,7 %.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré mardi que le Congrès devrait explorer l'idée d'un plafonnement des taux des cartes de crédit, mais a mis en garde contre les "effets secondaires négatifs" S'il était mis en œuvre, le plafonnement des taux d'intérêt à 10 % porterait atteinte à l'un des principaux moteurs des bénéfices du secteur. Le secteur génère des rendements élevés car les banques facturent des taux d'intérêt élevés pour compenser le risque de défaillance plus important associé aux prêts par carte, qui ne sont pas garantis.

En novembre, les taux d'intérêt moyens sur les cartes de crédit s'élevaient à 20,97 %, selon le rapport de la Réserve fédérale sur le crédit à la consommation publié la semaine dernière.

Lundi, l'Electronic Payments Coalition, qui représente les institutions financières et les réseaux de cartes, a déclaré que presque tous les comptes de cartes de crédit associés à un score de crédit inférieur à 740 - 82 % à 88 % des comptes de cartes de crédit ouverts - seraient fermés ou sévèrement limités dans le cadre d'un plafond de 10 %.

Alors que les emprunteurs à risque seraient les plus durement touchés, un plafond entraînerait une augmentation des cotisations annuelles pour la plupart des emprunteurs, une réduction des récompenses offertes par les cartes de crédit et une augmentation des frais de compte mensuels, ont fait valoir les prêteurs.

"Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes: "Vous devriez ajuster votre modèle pour tenir compte du risque supplémentaire engendré par cette mesure et par les contrôles de prix en cours. "Ce serait dramatique

Certains analystes ont toutefois contesté ces affirmations.

Une étude de Vanderbilt Policy Accelerator, un centre de recherche de l'université de Vanderbilt, publiée en septembre, a révélé qu'un plafond de 10 % permettrait aux Américains d'économiser 100 milliards de dollars par an.