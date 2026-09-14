Selon JPMorgan, ASML étudie les moyens de produire plus de 110 outils EUV en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ASML ASML.AS envisage de produire plus de 110 de ses machines d’impression de puces EUV en 2028 afin de répondre à la demande liée à l’intelligence artificielle, ont déclaré lundi les analystes de JPMorgan après avoir rencontré le directeur financier de l’entreprise. ASML a indiqué que ses machines pour 2027 étaient pratiquement toutes vendues et qu’elle était en mesure d’en fabriquer au moins 80, tout en visant une augmentation de 30 % en 2028.

* « La direction a indiqué que la demande restait très, très forte », ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note, ajoutant que la plupart des commandes concernaient désormais des machines EUV devant être livrées en 2028.

* JPM a déclaré que le facteur limitant d’ASML était la vitesse d’assemblage des machines EUV, et non la chaîne d’approvisionnement

* Intel INTC.O devrait « redevenir un client important » en 2027, tandis que de nouveaux clients, dont le Terafab de Musk, sont en cours de « développement »

* L'utilisation de l'EUV, mesurée par son « intensité », c'est-à-dire son utilisation par puce, augmente au cours du cycle actuel

* L’adoption des outils de nouvelle génération à haute NA débutera en 2028, mais « se fera de manière plus significative au cours de la prochaine décennie ».

* Les ventes aux fabricants chinois de puces mémoire seront plus soutenues en 2027

* Compte tenu des progrès réalisés dans le domaine du laser, ASML ne voit aucune raison d’essayer la nouvelle source lumineuse « FEL » privilégiée par Musk