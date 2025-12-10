Selon Jon Gray de Blackstone, les centres de données restent un investissement intéressant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, voit encore de bonnes opportunités d'investissement dans les centres de données malgré une ruée d'investissements dans le matériel soutenant le développement de l'intelligence artificielle, a déclaré son président mercredi.

Les entreprises technologiques ont besoin d'une grande capacité de calcul pour développer l'intelligence artificielle, et les investisseurs financiers les rejoignent en injectant de l'argent dans les sites physiques pour les processeurs et autres matériels. Les chercheurs du cabinet de conseil McKinsey estiment que ce développement pourrait coûter 6 700 milliards de dollars dans le monde d'ici à 2030.

"Il est surprenant de constater que, malgré les capitaux qui se sont déplacés, les contraintes liées à l'énergie font qu'il est toujours intéressant de déployer des capitaux", a déclaré Jon Gray, président et directeur de l'exploitation de Blackstone, lors d'une conférence sur les services financiers organisée par Goldman Sachs à New York.

Blackstone a payé environ 10 milliards de dollars pour privatiser l'opérateur de centres de données QTS en 2021. Jon Gray a déclaré que sa capacité de location avait été multipliée par 12 depuis lors.

Il a également répondu aux préoccupations concernant les perspectives à long terme de ces investissements, affirmant que Blackstone n'investirait pas tant que des contrats n'auraient pas été signés pour l'utilisation d'un site.

"Vous ne mettez pas la main à la pâte tant que vous n'avez pas signé un bail de plus de 15 ans avec une entreprise à très forte capitalisation boursière", a-t-il déclaré.