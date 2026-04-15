Selon Jefferies, les questions de la FDA sur la pilule contre l'obésité de Lilly n'entraîneront pas de transfert vers le Wegovy de Novo

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15 avril - ** Jefferies déclare que les exigences post-approbation de la FDA pour la pilule contre l'obésité Foundayo d'Eli Lilly LLY.N ne modifient pas son opinion sur le médicament oral Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO

** Les demandes de la FDA semblent routinières pour les médicaments GLP-1 et ne sont pas alarmantes car Foundayo a toujours obtenu une approbation complète

** "Cela ne semble pas lourd, et surtout, du point de vue de Novo Nordisk, nous pensons que cela n'a pas d'impact sur les décisions de prescription, et il est peu probable que cela déclenche une préférence accrue pour le Wegovy oral", ajoute la société de courtage.

** Jefferies estime que les prévisions de Novo pourraient être ramenées vers le haut de la fourchette actuelle lors de la publication des résultats du premier trimestre le 6 mai

** Les estimations restent inchangées pour l'instant

** L'accent est mis sur la façon dont les lancements de Wegovy par voie orale se dérouleront au cours des prochaines semaines, à la lumière du lancement de Foundayo de LLY la semaine dernière

** À la dernière clôture, les actions de NOVO cotées aux États-Unis ont baissé de 22,7 % depuis le début de l'année, tandis que celles de LLY ont baissé de 14,2 %