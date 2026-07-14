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Selon J.P. Morgan, les résultats d'HCA sont moins graves que prévu pour les assureurs santé de l'Obamacare
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 17:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Selon J.P. Morgan, les résultats préliminaires du deuxième trimestre de l’opérateur hospitalier HCA Healthcare

HCA.N indiquent que l’impact sur les assureurs proposant des contrats relevant de l’Affordable Care Act (ou « Obamacare ») serait moins grave que ce que l’on craignait

** La société de courtage indique qu’une préoccupation majeure à l’approche de 2026 était que les adhérents en meilleure santé et moins coûteux seraient plus enclins à quitter les régimes ACA, ce qui ferait augmenter les coûts pour les assureurs

** HCA a déclaré avoir pris en charge davantage de patients non assurés ayant perdu leur couverture ACA, ce qui, selon la société de courtage, « suggère une évolution plus modérée de la gravité des cas », ce qui signifie que les coûts pour les adhérents ACA restants pourraient augmenter moins que prévu

** Selon la société de courtage, Centene CNC.N compte le plus grand nombre d’adhérents à l’ACA, suivie par Molina Healthcare MOH.N , Elevance Health ELV.N et UnitedHealth

UNH.N

** Elle indique également que les premiers résultats de 2026 pour les assureurs semblent « meilleurs que prévu », certains contrats « enregistrant moins de pertes ou générant plus de bénéfices » que prévu

** Indique que la baisse enregistrée par HCA en matière de chirurgies hospitalières et ambulatoires pourrait laisser entrevoir une réduction des coûts médicaux pour les assureurs; s'attend à ce que les résultats du deuxième trimestre apportent davantage de précisions sur les adhésions, l'utilisation des soins et les paiements attendus

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CENTENE
68,730 USD NYSE +0,63%
ELEVANCE HEALTH
424,560 USD NYSE -0,16%
HCA HEALTHCARE
361,540 USD NYSE -7,49%
MOLINA HEALTHCAR
238,570 USD NYSE -1,75%
UNITEDHEALTH GRO
425,670 USD NYSE -0,83%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/07/2026 à 17:28:22.

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