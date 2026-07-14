Selon J.P. Morgan, les résultats d'HCA sont moins graves que prévu pour les assureurs santé de l'Obamacare

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14 juillet - ** Selon J.P. Morgan, les résultats préliminaires du deuxième trimestre de l’opérateur hospitalier HCA Healthcare

HCA.N indiquent que l’impact sur les assureurs proposant des contrats relevant de l’Affordable Care Act (ou « Obamacare ») serait moins grave que ce que l’on craignait

** La société de courtage indique qu’une préoccupation majeure à l’approche de 2026 était que les adhérents en meilleure santé et moins coûteux seraient plus enclins à quitter les régimes ACA, ce qui ferait augmenter les coûts pour les assureurs

** HCA a déclaré avoir pris en charge davantage de patients non assurés ayant perdu leur couverture ACA, ce qui, selon la société de courtage, « suggère une évolution plus modérée de la gravité des cas », ce qui signifie que les coûts pour les adhérents ACA restants pourraient augmenter moins que prévu

** Selon la société de courtage, Centene CNC.N compte le plus grand nombre d’adhérents à l’ACA, suivie par Molina Healthcare MOH.N , Elevance Health ELV.N et UnitedHealth

UNH.N

** Elle indique également que les premiers résultats de 2026 pour les assureurs semblent « meilleurs que prévu », certains contrats « enregistrant moins de pertes ou générant plus de bénéfices » que prévu

** Indique que la baisse enregistrée par HCA en matière de chirurgies hospitalières et ambulatoires pourrait laisser entrevoir une réduction des coûts médicaux pour les assureurs; s'attend à ce que les résultats du deuxième trimestre apportent davantage de précisions sur les adhésions, l'utilisation des soins et les paiements attendus