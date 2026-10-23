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Selon J.P. Morgan, l'essor des GLP-1 en Chine, en Inde et au Brésil pourrait donner naissance à un marché de 22 milliards de dollars d'ici 2035
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 11:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* J.P. Morgan estime à 22 milliards de dollars le potentiel du marché du GLP-1 en Chine, en Inde et au Brésil

* La Chine devrait être le moteur de cette expansion grâce à un meilleur accès au marché, selon la société de courtage

* L'adoption des médicaments contre l'obésité sur ces trois marchés reste bien inférieure aux niveaux observés aux États-Unis

par Joel Jose

Le marché combiné de la Chine, de l'Inde et du Brésil pour les médicaments amaigrissants pourrait passer de 6,6 milliards de dollars actuellement à 22 milliards de dollars d'ici 2035, selon les estimations de J.P. Morgan, à mesure que l'amélioration de l'accessibilité financière et l'élargissement de l'accès favorisent l'adoption de ces traitements au sein de populations de patients largement inexploitées.

Le marché potentiel pourrait croître à un taux annuel de 15 % jusqu’en 2035, ont indiqué vendredi dans une note les analystes de J.P. Morgan, dirigés par Yang Huang, compte tenu du lourd fardeau que représentent le diabète et l’obésité dans ces pays.

Les médicaments à base de GLP-1, tels que l’Ozempic et le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d’Eli Lilly

LLY.N , sont devenus parmi les médicaments les plus recherchés au monde pour la perte de poids et le traitement du diabète.

La Chine et l’Inde comptent parmi les plus grandes populations de patients diabétiques au monde, représentant respectivement plus de 25 % et 15 % des cas diagnostiqués à l’échelle mondiale, tandis qu’environ 12 % des adultes brésiliens sont atteints de diabète, selon J.P. Morgan.

Ces trois pays sont également confrontés à un fardeau croissant lié à l’obésité. La population chinoise en surpoids ou obèse pourrait dépasser les 65 % d’ici 2030 , tandis que le taux d’obésité chez les adultes indiens devrait atteindre 11 % d’ici 2035.

"Le GLP-1 est en train de passer d’un thème de croissance propre aux marchés développés à une dynamique d’accès mondial plus large…", ont déclaré les analystes.

"Avec l’expiration des brevets, le lancement de génériques et les baisses de prix induites par les politiques publiques qui améliorent désormais l’accessibilité financière du GLP-1, ces trois marchés convergent vers une même destination."

MARCHÉS SOUS-EXPLOITÉS

L’adoption du GLP-1 sur de nombreux marchés émergents reste faible en raison de problèmes d’accessibilité financière. Le taux de pénétration est inférieur à 0,1 % en Chine et à 0,2 % en Inde, contre 4 % à 5 % aux États-Unis, selon la note.

Bien que le Brésil soit actuellement le plus grand des trois marchés, la pénétration des médicaments contre l’obésité ne devrait atteindre que 7 % à 8 % de sa population obèse d’ici 2035, contre environ 30 % aux États-Unis.

J.P. Morgan prévoit que la Chine dépassera le Brésil d’ici 2027, son marché atteignant 13,7 milliards de dollars d’ici 2035, contre 8 milliards de dollars pour le Brésil, grâce à son important fardeau lié au diabète et à un remboursement plus large des traitements au GLP-1.

En ce qui concerne l’Inde, le plus petit des trois marchés, les attitudes conservatrices à l’égard des médicaments à base de GLP-1, associées à des préoccupations liées à leur accessibilité financière, restent des obstacles majeurs à leur adoption, selon J.P. Morgan, alors que les réticences vis-à-vis des traitements injectables et l’évolution lente des mentalités persistent.

La société de courtage a mis en avant la société chinoise Innovent 1801.HK , les laboratoires Divi DIVI.NS et Torrent Pharmaceuticals TORP.NS en Inde, ainsi que la société brésilienne RD Saude RADL3.SA comme titres phares pour tirer parti de la croissance du secteur du GLP-1.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 11:56:04.

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