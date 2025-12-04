Selon J.P. Morgan, en 2026, les gagnants du secteur des paiements auront besoin d'un pouvoir de fixation des prix et d'une avance technologique

4 décembre - ** J.P. Morgan préfère les actions des sociétés de paiement et de technologie financière ayant un pouvoir de tarification, de fortes marges incrémentielles et une vélocité du carnet de commandes pour 2026

** "2026 ressemble à une année d'exécution et d'investissement dans de nouvelles initiatives et technologies, donc beaucoup de choses peuvent aller bien, mais beaucoup de choses peuvent aussi décevoir" - JPM

** Le commerce basé sur l'IA peut améliorer le sentiment pour les noms de paiement; la meilleure exposition est à travers des réseaux comme Mastercard MA.N et Visa V.N , tandis que PayPal PYPL.O a le plus à prouver - JPM

** Visa V.N est le premier choix de la société de courtage pour l'année prochaine

** Le prêt est probablement là pour rester, et si la performance se maintient, des titres comme Block Inc XYZ.N , Chime Financial CHYM.O , et Klarna Group KLAR.N pourraient connaître des gains d'actions significatifs - JPM

** JPM relève la valeur de la société de paiement Toast

TOST.N de "neutre" à "surpondérer" en prévision d'une forte croissance

** Les courtiers rétrogradent PayPal et Fiserv FISV.O de "surpondérer" à "neutre", estimant que les problèmes de valorisation persistent

** Les actions de Toast augmentent de 2,4%; PayPal baisse de 1,1% et Fiserv est en légère baisse avant le marché