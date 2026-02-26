Selon IDC, le marché des smartphones devrait connaître son plus fort déclin en 2026 en raison de la flambée des prix des mémoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les prix des puces mémoire aux paragraphes 5 et 6)

Le marché mondial des smartphones est sur le point de subir sa plus forte baisse jamais enregistrée en 2026, sombrant à son plus bas niveau depuis plus d'une décennie en termes de livraisons, alors que la flambée des prix des puces mémoire fait grimper les coûts des appareils, a déclaré l'International Data Corporation jeudi.

Les livraisons de smartphones devraient chuter de 12,9 % pour atteindre 1,12 milliard d'unités, a indiqué le cabinet d'études dans un rapport.

Le déclin touchera le plus durement les fabricants de téléphones Android bas de gamme, tandis qu'Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS sont en position de gagner des parts de marché alors que leurs rivaux plus petits luttent ou quittent complètement le marché, selon le rapport.

"Ce à quoi nous assistons n'est pas un resserrement temporaire, mais un choc semblable à un tsunami provenant de la chaîne d'approvisionnement en mémoire", a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président pour les appareils clients mondiaux chez IDC.

La mise en place rapide d'infrastructures d'intelligence artificielle par des entreprises technologiques telles que Meta, Google et Microsoft a accaparé une grande partie de l'offre de puces mémoire, ce qui a fait grimper les prix, les fabricants donnant la priorité aux composants destinés aux centres de données, qui génèrent des marges plus importantes, plutôt qu'aux appareils grand public.

Les puces mémoire, ou DRAM, sont essentielles aux smartphones car elles permettent aux applications gourmandes en énergie de fonctionner sans problème.

Selon les analystes, la hausse des coûts des composants obligera les entreprises axées sur les appareils bon marché à répercuter les dépenses sur les consommateurs, au moment même où la demande s'affaiblit aux niveaux de prix les plus élevés.

Apple et Samsung, avec des bilans plus solides et un positionnement haut de gamme, sont mieux positionnés, selon IDC.

IDC prévoit que le prix de vente moyen des smartphones augmentera de 14 % pour atteindre le chiffre record de 523 dollars cette année, les fabricants s'orientant vers des modèles à plus forte marge pour compenser l'explosion des coûts.

IDC s'attend à une modeste reprise de 2 % en 2027 avec l'atténuation de la crise, suivie d'un rebond de 5,2 % en 2028, tout en précisant qu'il est peu probable que le marché revienne aux normes antérieures.

"La crise de la mémoire provoquera plus qu'un déclin temporaire; elle marque une remise à zéro structurelle de l'ensemble du marché", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche senior chez IDC's Mobile Phone Tracker.

Elle a averti que le segment des smartphones à moins de 100 dollars, qui représente 171 millions d'appareils, deviendra "définitivement non rentable", même si les prix des mémoires se stabilisent d'ici à la mi-2027.