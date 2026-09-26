Selon Google, les pirates de ShinyHunters ont intensifié leurs attaques contre PeopleSoft d'Oracle

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La division de cybersécurité de Google a déclaré vendredi que le groupe de pirates ShinyHunters avait relancé l’« exploitation massive » d’une faille de sécurité dans le logiciel PeopleSoft d’Oracle, après avoir contourné les mesures de défense mises en place à la suite des attaques survenues cet été.

Mandiant a fait cette annonce dans un rapport sur les menaces publié quelques jours après que ShinyHunters, qui a revendiqué plusieurs fuites de données majeures, a déclaré avoir volé des données sur le personnel du FBI .

La nature évolutive de cette attaque risque d'alerter les organisations qui s'appuient sur PeopleSoft pour leurs ressources humaines et d'autres fonctions critiques, et d'accentuer les inquiétudes quant à la vulnérabilité même des institutions disposant de ressources importantes.

La filiale d’Alphabet GOOGL.O Google a indiqué que ShinyHunters avait exploité un bug dans le logiciel d’entreprise PeopleSoft d’Oracle ORCL.N lors d’attaques menées du 27 mai au 9 juin, qui ont principalement touché des universités.

Mandiant a indiqué que les pirates s’étaient adaptés aux recommandations de défense publiées après les attaques de mai-juin et avaient ciblé des organisations ayant mis en place des règles de pare-feu pour applications web, mais n’ayant pas appliqué la mise à jour publiée par Oracle pour corriger cette vulnérabilité.

Sans identifier les victimes, Mandiant a précisé que cette dernière attaque avait touché des dizaines de systèmes à travers le monde, dans des secteurs aussi variés que l’enseignement supérieur, la technologie, la santé, l’agriculture, les transports et les administrations publiques.

Le groupe ShinyHunters a déclaré avoir accédé à des données du FBI en exploitant une vulnérabilité de PeopleSoft. Reuters n’a pas été en mesure de corroborer cette affirmation. Oracle n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans un communiqué publié mercredi, le Federal Bureau of Investigation a déclaré mener « une enquête approfondie » sur cette violation présumée.

ShinyHunters a divulgué les noms de membres du personnel travaillant au sein d’unités sensibles du FBI et s’est procuré des dossiers médicaux et psychiatriques, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.