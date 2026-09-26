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Commerce: les Etats-Unis et la Chine se sont donné du temps, mais l'heure tourne
information fournie par AFP 26/09/2026 à 10:07

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Le président des États-Unis Donald Trump (à droite) et le président chinois Xi Jinping (à gauche) arrivent pour une visite du Musée des Archives nationales le 25 septembre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Le président des États-Unis Donald Trump (à droite) et le président chinois Xi Jinping (à gauche) arrivent pour une visite du Musée des Archives nationales le 25 septembre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Washington et Pékin se sont offert un peu de répit cette semaine en prolongeant leur trêve commerciale, mais des analystes estiment que le temps presse pour que les superpuissances trouvent un terrain d'entente un peu plus durable.

Le sommet dans la capitale américaine entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, qui s'est achevé vendredi, a été marqué par beaucoup de faste.

Les résultats concrets, en revanche, ont été maigres: prolongation jusqu'au 10 janvier seulement de la trêve commerciale entre les deux pays, et annonce de l'arrivée prochaine de deux pandas, emblématiques de la diplomatie chinoise, aux Etats-Unis.

Les dirigeants ont échangé force amabilités et promis de se revoir deux fois d'ici la fin de l'année.

Même si Donald Trump et Xi Jinping "font bonne figure", leurs pays "restent engagés dans une âpre rivalité autour du commerce, de la technologie, de Taïwan, de la défense, des terres rares et de la politique industrielle", souligne auprès de l'AFP Daniel Russel, de l'Asia Society Policy Institute.

Pour Daniel Kritenbrink, ancien diplomate américain désormais consultant au sein du cabinet de conseil The Asia Group, "il ne fait aucun doute que les deux dirigeants souhaitent préserver une certaine stabilité, au moins jusqu'à la fin de l'année".

Mais "il faudrait d'autres résultats concrets pour que cette trêve se prolonge à long terme", ajoute-t-il.

M. Kritenbrink a observé que les responsables américains avaient "exprimé leur profonde frustration à l'égard des Chinois", au motif qu'ils n'auraient pas assez respecté à leur goût les termes de l'accord conclu précédemment.

Washington et Pékin ont scellé une fragile trêve commerciale en octobre dernier après s'être bombardés de droits de douane punitifs et avoir fait trembler l'économie mondiale.

Cette détente, qui devait expirer le 10 novembre, a été prolongée jusqu'au 10 janvier.

"Laisse courte"

La délégation chinoise aurait préféré une extension plus longue, relève Mary Lovely, du Peterson Institute for International Economics.

Mais, selon elle, les Américains ont préféré garder "une laisse courte" en raison de leurs inquiétudes quant aux expéditions chinoises d'aimants à base de terres rares, incontournables dans le secteur automobile, la production de smartphones ou l'industrie de défense.

Mme Lovely se demande par ailleurs si les menaces répétées, côté américain, de réinstaurer des droits de douane élevés exercent encore un quelconque pouvoir d'intimidation sur la Chine.

Le représentant américain au commerce Jamieson Greer a affirmé vendredi qu'il aurait des éléments à communiquer lundi sur les avancées obtenues avec Pékin.

Il a esquissé un accord pour placer certaines de leurs productions respectives à l'abri en cas de réactivation de leurs différends commerciaux.

M. Greer sera par ailleurs l'hôte du G20 dédié au commerce, les 30 septembre et 1er octobre, à Milwaukee (Wisconsin, nord des Etats-Unis).

Il prévoit notamment de se pencher sur "les surcapacités structurelles", des termes désignant généralement la concurrence chinoise qui tire les prix vers le bas.

La Chine sera représentée en tant que membre permanent du G20.

Guerre commerciale
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2 commentaires

  • 26 septembre 14:36

    de l'esbrouffe...comme pour le Groenland...il essai de faire croire pour les midterm...

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