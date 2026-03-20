Selon Goldman Sachs, les fusions et acquisitions devraient s'accélérer cette année malgré les perturbations dues à la guerre

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Goldman Sachs GS.N s'attend à ce que les activités de fusions et acquisitions soient en hausse cette année malgré les perturbations causées par la guerre américano-israélienne contre l'Iran , a déclaré le directeur général David Solomon vendredi.

"Bien qu'il soit difficile de prédire les effets économiques plus larges de l'action militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, nous voyons toujours le potentiel d'un environnement opérationnel plus constructif", a déclaré M. Solomon dans la lettre annuelle aux actionnaires.

Le géant de Wall Street a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'assouplissement monétaire, les mesures de relance budgétaire dans les économies développées, les investissements dans les technologies d'intelligence artificielle et un régime réglementaire plus équilibré aux États-Unis stimulent l'activité de fusion et d'acquisition cette année.

Les principaux négociateurs ont déclaré que la conclusion plus rapide des transactions sous l'administration Trumpa apaisé les inquiétudes que de nombreux investisseurs et conseils d'administration avaient lorsque l'administration Biden exerçait une surveillance accrue.

Selon M. Solomon, les directeur général et les conseils d'administration adoptent une approche beaucoup plus frontale, car ils se sentent plus confiants dans l'exécution des transactions stratégiques.

"Nous nous attendons à ce que cette tendance à la hausse se poursuive, même si une guerre prolongée ou un autre événement exogène pourrait, bien sûr, modifier le sentiment actuel", a déclaré M. Solomon.

uN "RESET" ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE EST NÉCESSAIRE

M. Solomon a également appelé à une réinitialisation à long terme des relations entre les États-Unis et la Chine. Les deux plus grandes économies du monde se sont efforcées d'apaiser les tensions après une période de rhétorique enflammée.

En début de semaine, le président américain Donald Trump a reporté son voyage très attendu à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, alors que la guerre avec l'Iran s'éternise.

"Compte tenu de leur imbrication, il est important que les États-Unis et la Chine parviennent à un nouveau modus vivendi, non seulement pour les 12 prochains mois, mais plutôt pour les 10 à 20 prochaines années", a déclaré M. Solomon.

"Nous pensons qu'il existe une feuille de route pour un dialogue plus constructif. Cela dit, il reste à voir si ce dialogue aboutira à un accord significatif"