Selon Goldman Sachs, les fonds spéculatifs sont touchés par le repli boursier lié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les grands fonds spéculatifs qui négocient des actions ont connu leur pire journée en près d'un an mercredi, les transactions encombrées ayant perdu de la valeur dans le repli boursier lié à la technologie , a déclaré Goldman Sachs dans une note aux clients publiée après la fermeture du marché.

Les investisseurs ont délaissé les entreprises technologiques au profit de valeurs défensives telles que Walmart WMT.O , craignant que l'IA ne perturbe l'emploi.

Le récent repli, déclenché par un nouvel outil d'IA juridique issu du grand modèle de langage Claude d'Anthropic, s'est propagé dans le monde entier.

Les gestionnaires de fonds spéculatifs, dont les stratégies se concentrent sur les entreprises de technologie, de télécommunications et de médias, ont perdu jusqu'à 2,78 % mercredi, a déclaré Goldman dans la note, qui a été vue par Reuters jeudi.

Pour que les investisseurs obtiennent des rendements annuels à deux chiffres, nets de frais, les fonds spéculatifs doivent enregistrer en moyenne des rendements positifs de un à deux pour cent par mois. Perdre ce montant en une seule journée pourrait avoir un impact sur les rendements mensuels.

De nombreuses autres stratégies de fonds spéculatifs qui négocient également des actions ont perdu des bénéfices mercredi, notamment les négociateurs d'actions systématiques et ceux qui sélectionnent les actions de manière fondamentale. Ces fonds ont perdu respectivement 0,76 % et 0,84 %, selon la note de Goldman.

Les fonds spéculatifs multi-stratégies, qui négocient différents types d'instruments financiers sous un même toit, ont vu leurs portefeuilles d'actions baisser de 1,9 % dans leur pire journée depuis le 9 avril de l'année dernière, lorsque les marchés étaient encore sous le choc de l'annonce du président américain Donald Trump sur les droits de douane, a ajouté la note.

Ils ont été pris dans ce que la banque a décrit comme un selloff de momentum. Le trading de momentum suit la hausse ou la baisse d'une action, indépendamment de la proximité d'un sommet ou d'un creux.

Goldman a déclaré que les fonds spéculatifs ont été pris au piège dans des transactions surchargées et ont renoncé à leurs bénéfices en essayant de sortir de leurs positions longues concentrées.

La banque a noté que les fonds multi-stratégies étaient toujours en hausse de 3,9 % depuis le début de l'année.