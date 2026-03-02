 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Goldman Sachs, la hausse du prix de l'aluminium dépendra de la durée de l'interruption du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 23:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a déclaré lundi que les risques les plus importants pour l'aluminium proviennent des perturbations potentielles des routes d'exportation et de l'accès aux matières premières par le détroit d'Ormuz, notant que l'effet sur les prix devrait être limité si les perturbations du transport maritime sont de courte durée. L'aluminium de référence CMAL3 sur le London Metal Exchange a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois à la suite des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran. Environ 150 navires sont bloqués dans le détroit d'Ormuz, l'artère maritime clé entre l'Asie et l'Europe, après que le commandant des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré lundi à la télévision d'État que tout navire qui tenterait de traverser le détroit serait incendié.

MET/L La plupart de l'aluminium produit au Moyen-Orient est exporté vers les Etats-Unis et l'Europe. Goldman, dans une note datée de lundi, a déclaré que le marché se négociait déjà bien au-dessus de sa juste valeur, mais que les prix pourraient continuer à augmenter de manière substantielle si les perturbations persistaient pendant un mois.

Goldman Sachs a estimé qu'un mois de perte de production totale dans la région réduirait les stocks mondiaux d'aluminium du premier trimestre 2026 de 51 jours à 48 jours. Combiné à une hausse des prix de l'énergie, cela pourrait temporairement justifier un prix de 3 600 dollars, soit environ 400 dollars de plus que le prix au comptant, afin de maintenir les marges tendancielles par rapport aux stocks.

La banque a ajouté que son hypothèse de base reste que le prix moyen de l'aluminium au LME sera de 3 150 dollars au cours du premier semestre de cette année, tout en notant qu'elle voit une hausse substantielle des primes de l'aluminium européen.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 579,00 USD LME 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
861,550 USD NYSE +0,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/03/2026 à 23:04:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank