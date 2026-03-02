Selon Goldman Sachs, la hausse du prix de l'aluminium dépendra de la durée de l'interruption du détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a déclaré lundi que les risques les plus importants pour l'aluminium proviennent des perturbations potentielles des routes d'exportation et de l'accès aux matières premières par le détroit d'Ormuz, notant que l'effet sur les prix devrait être limité si les perturbations du transport maritime sont de courte durée. L'aluminium de référence CMAL3 sur le London Metal Exchange a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois à la suite des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran. Environ 150 navires sont bloqués dans le détroit d'Ormuz, l'artère maritime clé entre l'Asie et l'Europe, après que le commandant des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré lundi à la télévision d'État que tout navire qui tenterait de traverser le détroit serait incendié.

MET/L La plupart de l'aluminium produit au Moyen-Orient est exporté vers les Etats-Unis et l'Europe. Goldman, dans une note datée de lundi, a déclaré que le marché se négociait déjà bien au-dessus de sa juste valeur, mais que les prix pourraient continuer à augmenter de manière substantielle si les perturbations persistaient pendant un mois.

Goldman Sachs a estimé qu'un mois de perte de production totale dans la région réduirait les stocks mondiaux d'aluminium du premier trimestre 2026 de 51 jours à 48 jours. Combiné à une hausse des prix de l'énergie, cela pourrait temporairement justifier un prix de 3 600 dollars, soit environ 400 dollars de plus que le prix au comptant, afin de maintenir les marges tendancielles par rapport aux stocks.

La banque a ajouté que son hypothèse de base reste que le prix moyen de l'aluminium au LME sera de 3 150 dollars au cours du premier semestre de cette année, tout en notant qu'elle voit une hausse substantielle des primes de l'aluminium européen.