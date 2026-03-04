Selon Goldman, les fonds spéculatifs, touchés par la chute des marchés, sont coincés dans des opérations à effet de levier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les fonds spéculatifs mondiaux ont été touchés par la forte liquidation du marché de mardi, beaucoup subissant leurs pires pertes depuis avril 2025, lorsque le président américain Trump a annoncé des tarifs douaniers, selon une note de courtage de premier ordre de Goldman Sachs.

Néanmoins, la plupart des fonds spéculatifs ont conservé un rendement global positif pour 2026, montre la note, publiée après la clôture du marché de mardi et vue par Reuters mercredi.

Les marchés mondiaux ont subi une forte pression à la vente mardi, en raison des craintes que la guerre en Iran ne perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, n'entraîne une hausse des prix de l'énergie et n'alimente l'inflation.

Voici quelques détails tirés de la note de Goldman:

* Les investisseurs qui prennent des positions longues et courtes ont baissé de 1,9 % mardi en raison de leur exposition à un marché plus large, souvent décrite comme le bêta.

* Certaines pertes sont dues à des opérations de momentum sur des titres très prisés, notamment dans le secteur de la technologie. Les stratégies de trading de momentum achètent lorsque le marché est à la hausse, même si ce dernier semble suracheté.

* Les investisseurs en actions ont tout de même progressé de 1,7 % sur l'année.

* Les fonds spéculatifs basés en Asie ont enregistré les plus mauvais résultats, avec une baisse de 3,2 % mardi, mais sont toujours en hausse de 10,8 % pour 2026 jusqu'à présent.

* Les fonds spéculatifs qui utilisent des stratégies systématiques de transactions d'actions ont baissé de 0,5 % mardi , les pertes étant dues à des stratégies de momentum et à des positions encombrées.

* Les traders systématiques sont toujours en hausse de 4,7 % depuis le début de l'année.

* Les fonds multi-stratégies, qui regroupent plusieurs bureaux de trading sous un même nom, ont vu leurs portefeuilles d'actions baisser de 1 % mardi.

* Selon la note, ces fonds spéculatifs ont un effet de levier, ou emprunt, de 4,5 fois sur les transactions, ce qui peut augmenter les gains mais aussi amplifier les pertes.

* Les fonds multi-stratégies, qui comprennent certains des plus grands fonds spéculatifs du monde, sont toujours en hausse de 5,2 % depuis le début de l'année.