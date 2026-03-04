Le conflit au Moyen-Orient affecte aussi les événements sportifs

La fumée s'élève dans la zone pétrolière de Fujairah dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran

Le conflit qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des ‌bombardements israéliens et américaines contre l'Iran samedi dernier affecte également le calendrier et la tenue des événements sportifs dans plusieurs pays, en ​raison notamment des perturbations du trafic aérien.

JEUX PARALYMPIQUES D'HIVER

Le Comité international paralympique (CIP) a déclaré chercher des solutions pour permettre aux athlètes concernés par les problèmes de transport de gagner l'Italie dans les temps.

Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026 s'ouvrent vendredi.

"Les fermetures d'espaces aériens au ​Moyen-Orient impactent l'arrivée de certains participants. (...) Nous travaillons assidûment avec Milan-Cortina 2026 afin de trouver des solutions pour ceux qui sont affectés", précise mardi le CIP dans un communiqué.

TOURNOI ​DE TENNIS DE FUJAÏRAH

L'ATP Challenger de Fujaïrah (Emirats arabes unis), qui devait ⁠se tenir du 2 au 8 mars, a été annulé après une alerte sécuritaire qui a conduit mardi à l'interruption ‌brutale des matches.

Un drone intercepté par les défenses anti-aériennes de l'émirat a explosé et provoqué un incendie dans la zone industrielle de Fujaïrah, principale unité de stockage de produits pétroliers raffinés au Moyen-Orient.

MATCHES DE FOOTBALL

Tous ​les événements sportifs sont annulés en Iran jusqu'à ‌nouvel ordre, notamment le championnat d'Iran de football (ou Coupe du golfe Persique).

La Fédération de football ⁠du Qatar a repoussé sine die tous les matches prévus dans l'émirat, ce qui laisse planer le doute sur la tenue du choc Espagne-Argentine prévu à Doha le 27 mars.

La Fédération de Bahreïn a également reporté tous les matches du championnat local.

Prévus les deux ⁠premières semaines de mars, les ‌huitièmes de finale de la Ligue des champions Elite de la Confédération asiatique de football (AFC) impliquant des clubs ⁠du Moyen-Orient ont été reportés jusqu'à nouvel ordre. De même que les quarts de finale de la Ligue des champions 2 ‌de l'AFC, programmés la semaine prochaine.

DES SPORTIFS BLOQUÉS À DUBAÏ

Les joueurs de tennis russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev, ⁠qui ont participé la semaine dernière au tournoi de Dubaï, ont des difficultés pour quitter ⁠les Emirats arabes unis. Leur participation ‌au tournoi d'Indian Wells, en Californie, est en jeu. Le premier Masters 1000 ATP de la saison commence mercredi.

L'ATP déclare être attentive ​à la situation.

LES COURSES AUTOMOBILES

Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération ‌internationale de l'automobile (FIA), a déclaré lundi dans un communiqué que "la sécurité et le bien-être" guideraient les décisions de l'instance concernant les Grands Prix de Formule Un ​de Bahreïn (12 avril) et d'Arabie saoudite (19 avril).

"Nous sommes en contact étroit avec nos clubs membres, les promoteurs du championnat, les équipes et nos collègues sur le terrain, et nous suivons l'évolution de la situation avec attention et responsabilité", précise-t-il.

La course d'ouverture du ⁠championnat du monde d'endurance (WEC, World Endurance Championship) de la FIA, le "Qatar 1812km" qui devait avoir lieu le 28 mars sur le circuit international de Losail dans l'émirat, sera reprogrammée plus tard dans l'année, a déclaré le WEC dans un communiqué.

UNE CHAMPIONNE INDIENNE DE BADMINTON RENONCE

La star indienne du badminton PV Sindhu, double médaillée olympique, a déclaré forfait pour l'All England Open (du 3 au 8 mars) après avoir été bloquée plusieurs jours à l'aéroport de Dubaï. Elle est retournée mardi en Inde.

(Chiranjit Ojha à Bangalore,version française Sophie Louet et ​Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)