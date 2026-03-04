Entrée du NYSE Wall Street à New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue légère en hausse mercredi et les Bourses européennes avancent à ‌mi-séance, en rebond après deux séances de lourdes pertes, les investisseurs évaluant les derniers développements du conflit au Moyen-Orient, dont une information de presse suggérant que des éléments de ​l'appareil d'État iranien sont prêts à ouvrir des discussions avec les États-Unis.

Les contrats à terme donnent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,22% pour le Nasdaq, les indices récupérant par ailleurs de leurs baisses de la veille.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,23% à 8.203,28 points vers 11h24 ​GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,74% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,93%, le FTSEurofirst 300 progresse de 1,56% et le Stoxx 600 avance de 1,56%.

Selon un article du ​New York Times mercredi, des agents du ministère iranien du Renseignement auraient pris contact ⁠indirectement avec la CIA au lendemain du début des attaques, d'après des responsables informés de cette démarche.

Toutefois, les responsables américains restent sceptiques, du moins à court terme, ‌quant à la volonté réelle de l'administration Trump ou de l'Iran de mettre fin aux combats, selon l'article.

Les répercussions du conflit iranien, qui est dans sa cinquième journée et s'est étendu au Liban et à la région du Golfe, continuent de monopoliser l'attention du marché, qui craint ​surtout que la hausse des prix du pétrole ne réveille l'inflation ‌et oblige les banques centrales à repenser leur politique monétaire.

Israël et les Etats-Unis poursuivent leurs bombardements incessants sur l'Iran, visant notamment ⁠les sites de tirs de missiles, les défenses antiaériennes et les centres de commandement du pays dans le cadre d'une campagne dont le chef militaire, l'amiral américain Brad Cooper, juge qu'elle est "en avance sur (ses) plans".

Téhéran s'en prend notamment aux installations pétrolières et gazières de la région et sa marine a le "contrôle complet" du détroit d'Ormuz, ont affirmé mercredi les Gardiens ⁠de la révolution, en menaçant tout ‌navire qui tenterait d'emprunter cette voie essentielle au trafic mondial des hydrocarbures.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré que la marine américaine pourrait ⁠commencer à escorter les pétroliers dans le détroit si nécessaire. Les armateurs et les analystes ne sont pas certains que cela suffirait à enrayer la hausse des prix, ni ‌que les États-Unis puissent se permettre d'affecter des navires à cette tâche sans les exposer à d'éventuelles attaques.

Donald Trump risque des retombées politiques si les prix ⁠élevés de l'énergie persistent, alors que son parti républicain tente de conserver le pouvoir lors des élections législatives de mi-mandat ⁠en novembre.

En dehors du plan géopolitique, les ‌investisseurs attendent les chiffres sur les créations de postes (ADP) et l'indice ISM des services.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, le réassureur français Scor prend 5,24% après ​avoir fait état mercredi d'un ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible.

Ailleurs en ‌Europe, ASM International grimpe de 6,36%, le fabricant néerlandais de puces électroniques ayant déclaré mardi qu'il prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 à environ 830 millions d'euros.

Adidas, qui a publié ​mercredi ses perspectives pour 2026, plonge de près de 7% à Francfort.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire reste tendu.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 2,5 points de base à 4,0824%. Le deux ans gagne 1,9 point de base à 3,5185%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 1,5 point de base à 2,7598%. Le deux ans ⁠recule de 3,8 points de base à 2,1393%. Le billet vert baisse.

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,17% à 1,1633 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse, alors que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran perturbe l'approvisionnement au Moyen-Orient, mais le rythme des hausses a ralenti par rapport aux séances précédentes après que le président Donald Trump a suggéré que la marine américaine pourrait escorter les navires dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent progresse de 1,67% à 82,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,07% à 75,36 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h15 Créations de postes (ADP) février 50.00 22.000

USA 15h00 Indice ISM des services février 53,5 53,8

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)