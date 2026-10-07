 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Fox News, Trump devrait décerner une médaille scientifique à Elon Musk, directeur général de SpaceX
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 21:20

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump devrait décerner la Médaille nationale des sciences à Elon Musk, directeur général de SpaceX, a rapporté Fox News.

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

SPACEX
167,6000 USD NASDAQ -2,51%
TESLA
377,8100 USD NASDAQ -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,31 +0,23%
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Or
4 105,96 -0,12%
EUR/USD SPOT
1,1201 +0,04%
2CRSI
25,06 -7,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank