information fournie par Reuters • 07/10/2026 à 21:20

Selon Fox News, Trump devrait décerner une médaille scientifique à Elon Musk, directeur général de SpaceX

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par Courtney Rozen

Le président américain Donald Trump devrait décerner la Médaille nationale des sciences à Elon Musk, directeur général de SpaceX, a rapporté Fox News.