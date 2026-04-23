Selon Forbes, les milliardaires russes ont augmenté leur fortune de 11 % en un an malgré la guerre et les sanctions

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Les milliardaires russes ont augmenté leur richesse de 11 % pour atteindre le chiffre record de 696,5 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, malgré la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales les plus sévères jamais imposées à une grande économie, selon Forbes Russia .

Les hommes les plus riches de Russie sont tous liés aux vastes réserves de ressources naturelles que la Russie exporte vers les marchés mondiaux depuis des décennies - et leur richesse a augmenté à mesure que les perturbations des flux commerciaux ont stimulé les prix des matières premières - bien que Forbes ait noté qu'il n'y avait pas de nouveaux noms en haut de la liste.

Forbes a classé Alexei Mordashov, directeur général de la société d'investissement Severgroup, comme le milliardaire le plus riche de Russie, avec une fortune de 37 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,4 milliards de dollars par rapport au classement de l'année dernière.

Vladimir Potanin, directeur d'Interros et du producteur de métaux Nornickel GMKN.MM , avec une fortune de 29,7 milliards de dollars, a été classé par Forbes au deuxième rang des plus riches de Russie.

Vagit Alekperov, ancien dirigeant de Lukoil LKOH.MM , est classé troisième avec une fortune de 29,5 milliards de dollars, et Leonid Mikhelson, directeur général de Novatek NVTK.MM , et sa famille sont classés quatrièmes avec une fortune de 28,3 milliards de dollars, selon Forbes.

Autrefois considérés comme les hommes les plus riches de la planète, les milliardaires russes, dont beaucoup ont fait fortune dans le chaos qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, sont aujourd'hui bien moins riches que les plus grands titans américains de la technologie.

Elon Musk est en tête de la liste mondiale des riches de Forbes avec une fortune de 839 milliards de dollars. Larry Page, de Google, est classé deuxième avec une fortune de 257 milliards de dollars.