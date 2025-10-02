Selon Fitch, le shutdown américain n'affectera probablement pas les notations souveraines ; S&P voit un impact marginal sur le PIB

(Ajout de S&P Global Ratings aux paragraphes 6 et 7) par Manya Saini

Fitch a déclaré mercredi qu'elle ne s'attendait pas à ce que la fermeture du gouvernement américain affecte les notations souveraines du pays à court terme, ajoutant que tout impact sur la croissance économique dépendrait de son ampleur et de sa durée.

Le gouvernement américain a interrompu la plupart de ses activités plus tôt dans la journée, les profondes divisions partisanes empêchant le Congrès et la Maison Blanche de parvenir à un accord de financement, déclenchant ce qui pourrait être une longue et épuisante impasse qui pourrait conduire à la perte de milliers d'emplois fédéraux.

"Fitch continuera d'évaluer les développements relatifs à l'environnement réglementaire des États-Unis, à l'État de droit et aux contrôles et équilibres institutionnels dans le cadre de son analyse du crédit souverain", a déclaré l'agence de notation.

Elle s'attend à ce que le déficit public se réduise à 6,8 % du PIB en 2025, contre 7,7 % en 2024, en partie grâce à une augmentation des recettes tarifaires, qu'elle estime désormais à 300 milliards de dollars.

"Malgré l'incertitude croissante autour de la politique américaine et l'érosion possible des contrôles et des équilibres institutionnels, nous nous attendons à ce que le statut de monnaie de réserve prédominante du dollar américain - une force importante de la notation souveraine - se poursuive dans un avenir prévisible", a ajouté Fitch.

S&P Global Ratings a déclaré séparément que les fermetures de gouvernement n'avaient généralement qu'un effet marginal sur l'économie en général et qu'elle ne les considérait pas comme des événements de crédit pour la notation souveraine des États-Unis.

Toutefois, les effets secondaires peuvent s'accumuler au fil du temps, à mesure que les travailleurs en congé réduisent leurs dépenses et que les retards dans les données économiques clés ajoutent de l'incertitude pour la Réserve fédérale. S&P Global a estimé que le shutdown pourrait réduire la croissance du PIB de 0,1 % à 0,2 % pour chaque semaine de fermeture du gouvernement.

Une fermeture du gouvernement peut avoir de vastes conséquences, en perturbant les services fédéraux, en ralentissant l'activité économique et en augmentant l'incertitude pour les marchés et les entreprises.

La plus longue fermeture du gouvernement américain, qui a duré 35 jours en 2018-2019 pendant le premier mandat du président Donald Trump, s'est en partie terminée après des retards de vols déclenchés par des contrôleurs aériens qui s'étaient portés malades.

On ne sait toujours pas combien de temps la fermeture actuelle du gouvernement se poursuivra. Les principaux indices boursiers américains ont rebondi après avoir atteint leurs plus bas niveaux mercredi. .N

les fermetures de gouvernement sont gênantes et désordonnées, mais il y a peu de preuves qu'elles ont un impact significatif sur l'économie", a déclaré Scott Helfstein, responsable de la stratégie d'investissement chez Global X. "Généralement, la perte d'activité économique, le chômage partiel et les pertes d'emplois sont les principaux facteurs qui influencent l'économie américaine.

"Généralement, l'activité économique perdue, si elle est significative au départ, est récupérée au cours du trimestre suivant."