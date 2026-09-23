Selon Evercore, une offre alternative potentielle sur Brighthouse pourrait apaiser les inquiétudes plus générales du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Selon Evercore, l'émergence d'une offre concurrente potentielle sur l'assureur vie Brighthouse Financial
BHF.O pourrait contribuer à apaiser certaines inquiétudes plus générales au sein du secteur
** Sixth Street envisage de relancer son offre, jugée peu probable, visant à acquérir BHF, a rapporté mardi Bloomberg News
** L’année dernière, BHF avait accepté d’être rachetée par Aquarian Capital dans le cadre d’une transaction de 4,1 milliards de dollars, mais l’opération n’a pas encore été finalisée et fait toujours l’objet d’un examen réglementaire
** "La plupart des investisseurs avec lesquels nous nous entretenons ont évoqué l’incertitude quant à l’avenir de BHF si l’opération avec Aquarian n’était pas approuvée, y voyant un facteur de risque pour le secteur de l’assurance-vie", déclare Thomas Gallagher, analyste chez Evercore
** L’action BHF s’échange à 52,08 dollars, bien en deçà de l’offre de 70 dollars faite par Aquarian l’année dernière
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