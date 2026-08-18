Selon Evercore, la baisse des actions du secteur de l'assurance-vie suite aux informations de presse concernant Mark Walter est exagérée

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18 août - ** La baisse du cours des actions des acteurs traditionnels du secteur des rentes et de certains grands acteurs soutenus par des gestionnaires d'actifs alternatifs

CRBG.N EQH.N BHF.O LNC.N observée lundi est une réaction excessive, estime Thomas Gallagher, analyste chez Evercore

** Evercore estime qu’un article du Wall Street Journal publié lundi matin concernant l’enquête fédérale sur le milliardaire Mark Walter semble avoir accru les inquiétudes des investisseurs vis-à-vis du secteur de l’assurance-vie et des assureurs soutenus par des gestionnaires d’actifs alternatifs

** Delaware Life Insurance et Clear Spring Life, les sociétés de Mark Walter, font l’objet d’une enquête des autorités fédérales visant à déterminer si certains investissements en crédit privé classés comme « non affiliés » étaient en réalité de nature affiliée

** La société de courtage considère que ces événements sont largement spécifiques à Delaware Life et à ses sociétés liées, plutôt qu’un problème généralisé au reste du secteur

** Certains assureurs soutenus par des sponsors, tels que Delaware Life, prennent généralement des risques d’actifs plus élevés que les assureurs vie traditionnels, et la réduction des risques de certains de ces portefeuilles est probablement une bonne nouvelle pour le reste du secteur – Evercore

** Un examen approfondi des portefeuilles d’investissement des compagnies d’assurance-vie cotées en bourse et des grands assureurs soutenus par des actifs alternatifs ne révèle pas de pratiques similaires, ce qui nous amène à conclure que l’enquête réglementaire ne s’étendra pas beaucoup au-delà de ce qui a déjà été divulgué, selon Gallagher