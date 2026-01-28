 Aller au contenu principal
Selon Enverus, le marché américain des fusions et acquisitions en amont a rebondi au quatrième trimestre et atteint 23,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 15:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le marché américain des fusions et acquisitions en amont a repris son élan après un ralentissement en milieu d'année au quatrième trimestre 2025, atteignant 23,5 milliards de dollars de transactions annoncées et poussant l'activité annuelle à 65 milliards de dollars, a déclaré mercredi la société d'analyse Enverus.

Le rebond a été stimulé par des acheteurs motivés, y compris des équipes de capital-investissement remboursées, une utilisation accrue du financement titrisé et de nouveaux entrants internationaux en concurrence pour des actifs limités, a ajouté le rapport d'Enverus.

Les achats internationaux sur les marchés américains en amont ont grimpé à 7,4 milliards de dollars en 2025, leur plus haut niveau depuis sept ans, et ont représenté environ 6 milliards de dollars au quatrième trimestre, où les acheteurs se sont concentrés sur les actifs du Golfe du Mexique et de Denver-Julesburg (DJ) Basin.

Toutefois, avec la récente transaction de 7,5 milliards de dollars de Mitsubishi pour l' achat des actifs de production et d'infrastructure de schiste d' Aethon Energy aux États-Unis, l'attention est revenue sur le cœur de la région de Haynesville, les acheteurs internationaux continuant à donner la priorité au gaz de la côte du golfe du Mexique, selon le rapport.

Le cabinet de conseil s'attend à ce que les acheteurs se tournent vers d'autres options, notamment Eagle Ford et le bassin d'Anadarko pour l'exposition au gaz, les opportunités devenant rares dans la région de Haynesville.

Le flux de transactions au quatrième trimestre a mis en évidence une activité plus forte en dehors du bassin Permien, avec une hausse des prix du gaz sur la côte du Golfe et une stabilité dans les Appalaches.

Enverus a déclaré que l'opération la plus importante du quatrième trimestre était la fusion de SM Energy SM.N avec Civitas Resources CIVI.N , qui comprenait des participations importantes non seulement dans le bassin Permien mais aussi dans le bassin DJ.

Une autre fusion notable en 2025 était celle de Crescent Energy CRGY.N avec Vital Energy.

En outre, Enverus s'attend à ce que 2026 soit marquée par des fusions-acquisitions actives en amont, soutenues par des capitaux privés, des acheteurs soutenus par des ABS et un intérêt international soutenu.

"Avec moins d'ensembles permiens de premier plan en transaction, le centre de gravité du marché devrait continuer à s'élargir vers des zones pondérées en gaz et des opportunités régionales non essentielles", a déclaré Andrew Dittmar, analyste principal chez Enverus.

Fusions / Acquisitions

