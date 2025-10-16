Selon El Confidencial, Orange augmente de 20 % son offre pour le reste de MasOrange

L'opérateur français de télécommunications Orange ORAN.PA a augmenté son offre pour les 50% qu'il ne possède pas dans MasOrange à 4,8 milliards d'euros (5,6 milliards de dollars), a rapporté jeudi le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources de marché non identifiées.

La nouvelle offre est supérieure de 20 % aux 4 milliards d'euros proposés en juillet pour la participation détenue conjointement par les fonds d'investissement privés KKR KKR.N , Cinven et Providence. Elle s'élève à 10 milliards d'euros, dette comprise, ajoute El Confidencial dans son rapport.

Un porte-parole de MasOrange a refusé de commenter le rapport d'El Confidencial. Orange, KKR, Providence et Cinven n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'année dernière, l'unité espagnole d'Orange - dont elle était propriétaire à part entière - a fusionné avec sa rivale MasMovil , qui était détenue par les trois fonds. La coentreprise qui en est issue est devenue le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, avec plus de 30 millions de clients.

(1 dollar = 0,8576 euro)